Nos mains dans la Terre à l’unisson Saint-Aubin-sur-Mer, 28 février 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

Nos mains dans la Terre à l’unisson Saint-Aubin-sur-Mer

2022-02-28 11:00:00 – 2022-03-31 19:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Je ferai visiter ma galerie de céramique en expliquant mon univers artistique en ces termes.

Depuis la nuit des temps, d’atelier en atelier, les mains des potiers rejouent l’histoire géologique de la Terre.

En effet, le céramiste travaille depuis toujours avec des éléments minéraux issus d’un processus d’érosion subi au fil des millénaires : les roches en décomposition ont secrété son argile et les bases de ses émaux. A l’inverse, il rejoue à rebours l’histoire géologique de la Terre, façonnant la pâte souple des argiles pour les pétrifier de nouveau par le Feu. Prolongeant ce jeu, j’aime mimer le travail des forces telluriques en infligeant à l’argile nue des poussées, fêlures, craquelures et éclatements dans un rapport physique étroit et parfois brutal avec la matière. La “”part du Feu”” fait le reste : l’émail, par endroits, coule et nappe de douceur ces stigmates, figures de l’érosion du Temps.

Mes récentes “”vasques marines”” allient cette mémoire du Minéral et les mystères du Végétal et de l’Animal. Au creux des rochers, sur l’estran, grouille la vie primordiale, celle d’où nous venons et dont j’essaie de capter l’Énergie, offrant à la rêverie de tous ces métaphores poétiques.

Jauge : 6 à 8 personnes

catherine.arzberger@gmail.com +33 2 31 77 16 73 http://www.sculptures-ceramique-raku.com/

Saint-Aubin-sur-Mer

