Beaufort Hérault Beaufort Dans le cadre des journées Européennes des métiers d’Arts 2022 et de son thème “Nos mains à l’Unisson” l’atelier du verre Mousseline vous propose de participer manuellement a une reconstitution d’anciens procédés de travail du verre plat vers 1850… Au programme : Un dispositif pour graver un verre à la main

Comment dépolir du verre avec des galets de rivière

Découper du verre avec un vrai diamant de vitrier

Ce sera également l'occasion d'évoquer les recherches historique de l'atelier, ses démarches en matière de reproductions de vitrages anciens et de transmissions de ses savoir-faire.

