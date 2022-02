Nos lundis nature- Berjou Sainte-Opportune, 6 juin 2022, Sainte-Opportune.

Nos lundis nature- Berjou Sainte-Opportune

2022-06-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-06

Sainte-Opportune Orne Sainte-Opportune

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de randonner sur les circuits de Flers agglo.

Revenez sur les pas des libérateurs britanniques lors de la bataille de Berjou. Les 15 et 16 août 1944 fut le théâtre d’un lourd affrontement entre les troupes de la 43rd Infantery Division « Wessex » et les troupes allemandes en position dans le secteur, dernier point de résistance avant la retraite vers la poche de Chambois. Ce circuit vous permet de suivre le chemin emprunté par les soldats anglais lors de la traversée du Noireau pour parvenir sur les hauteurs de Berjou.

Le parcours de 5 km est jalonné de 6 pupitres qui rappellent les grandes étapes de la libération de la commune en suivant les traces de la division anglaise : la traversée du Noireau, le « chemin des anglais », l’assaut de la crète, la contre-attaque du lendemain et le passage à l’acte des Sherwood Rangers

6 km/ visite du musée

accueil@flerstourisme.fr +33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

