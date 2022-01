Nos lundis nature- Banvou: le pont de pierre Sainte-Opportune, 4 avril 2022, Sainte-Opportune.

2022-04-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-04

Sainte-Opportune Orne

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de randonner sur les circuits de Flers agglo.

Un classique des randonnées autour de Flers. Banvou serait au cœur de la légende arthurienne (Banoïc, ermitage). Selon la légende, Banvou était Bannou et Banoicum vicum « le bourg de Ban », père de Lancelot du Lac..C’est là que vient s’établir au VIe siècle, un ermite, saint Ernier, envoyé par saint Innocent, alors évêque du Mans Il y fonde un ermitage au cœur des solitudes boisées du Passais et ses miracles défraient tôt la chronique. En son honneur se tient une procession aux étranges rites, chaque année vers le 10 août.

Cette randonnée vous fera découvrir également la rivière de La Varenne. Elle prend sa source à Landigou et se jette dans la Mayenne. Elle attire de nombreux pécheurs afin de pécher notamment les truites fario et les écrevisses de Californie. Ces espèces y trouvent de nombreux abris et ressources alimentaires.

Sainte-Opportune

