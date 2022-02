Nos lundis nature- Au fil du Lembron Sainte-Opportune, 7 novembre 2022, Sainte-Opportune.

Nos lundis nature- Au fil du Lembron Sainte-Opportune

2022-11-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-07

Sainte-Opportune Orne Sainte-Opportune

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de randonner sur les circuits de Flers agglo.

Parcourez les reliefs accidentés et verdoyants à travers les chemins creux et le long du Lembron (affluent de la Rouvre). Si la géologie et l’eau ont façonné ce paysage, l’homme l’a également marqué durablement de son empreinte de par deux activités : l’agriculture et la taille de la pierre. Un cadre paysager exceptionnel dans lequel différentes ambiances sont à découvrir à chaque saison…

9,7 km

accueil@flerstourisme.fr +33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

Sainte-Opportune

