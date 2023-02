“Nos larmes danseront” concert aux chandelles à l’église Saint-Nicolas de Meursault Église Saint-Nicolas de Meursault, 15 avril 2023, Meursault Meursault.

EUR 15 15 Le programme “Nos larmes danseront” est un florilège de motets, madrigaux, chansons de la Renaissance et du Baroque naissant des maîtres du genre: Gesualdo l’intemporel, Monteverdi le sensuel, mais aussi Lassus l’incontournable et bien d’autres compositeurs italiens, français ou anglais. Qu’il s’agisse de musique sacrée ou profane, ces compositeurs ont déployé leur talent à dépeindre les larmes du repentir ou du deuil, la compassion, les tensions du désir ou la liesse de l’amour. Un concert d’une durée de 70 mn, a cappella à la lueur des bougies, qui emporte l’auditeur des ténèbres de l’âme à la lumière de la résurrection, des sombres tourments amoureux à l’allégresse des sentiments réciproques !

Ksàng 10 regroupe 13 chanteurs amateurs et semi-professionnels. Ils sont dotés d’une technique vocale solide, sont passionnés de chant choral et ont tous une expérience des musiques anciennes. Ils chantent dans divers ensembles du Grand Est et sont, pour certains, eux- mêmes chefs de chœur. La plupart d’entre eux ont assisté à la classe de maître sur le thème des musiques de la Renaissance avec Lucien Kandel organisée par Ksàng et CADENCE en janvier 2019, qui a constitué la genèse de ce projet. Isabelle Diverchy, membre de l’ensemble Capriol et Cie, chanteuse, et spécialiste de l’ancien français et des danses de la renaissance a apporté ses précieux conseils au projet.

