Montilly-sur-Noireau Orne Depuis 7 générations, la famille de Jean-François Guillouet-Huard produit du Calvados Millésimé et du Pommeau à partir de leur verger de 15 hectares planté de pommiers hautes tiges rigoureusement sélectionnés. Montagnes de Normandie Tourisme Flers vous invite à découvrir son savoir-faire et son exploitation. Places limitées à 15 personnes/ RDV sur place Depuis 7 générations, la famille de Jean-François Guillouet-Huard produit du Calvados Millésimé et du Pommeau à partir de leur verger de 15 hectares planté de pommiers hautes tiges rigoureusement sélectionnés. Montagnes de Normandie Tourisme Flers… Depuis 7 générations, la famille de Jean-François Guillouet-Huard produit du Calvados Millésimé et du Pommeau à partir de leur verger de 15 hectares planté de pommiers hautes tiges rigoureusement sélectionnés. Montagnes de Normandie Tourisme Flers vous invite à découvrir son savoir-faire et son exploitation. Places limitées à 15 personnes/ RDV sur place Montilly-sur-Noireau

