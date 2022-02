Nos jeudis découverte- Speed zone: équipement de loisirs Montilly-sur-Noireau, 14 avril 2022, Montilly-sur-Noireau.

Nos jeudis découverte- Speed zone: équipement de loisirs route de Banvou ZI de la Crochère Montilly-sur-Noireau

2022-04-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-14 18:30:00 18:30:00 route de Banvou ZI de la Crochère

Montilly-sur-Noireau Orne Montilly-sur-Noireau

Depuis octobre 2021, Speedzone a ouvert ses portes. Pour accueillir et proposer des animations à toute la famille, l’espace est composé de différentes activités. Plutôt bien pensé ! un espace pétanque, un espace de golf miniature nocturne composé de 11 trous, un espace jeu vidéo avec un flipper, une table d’air hockey, un espace convivial autour d’une boisson et d’un grand écran de télé…et bien-sûr l’espace des bolides électriques. Toute la famille peut ainsi passer un agréable moment sur ces activitéspréférées. Pour les plus petits voulant imiter les adultes, une piste leur est consacrée.

A tester absolument!

Places limitées à 15 personnes/ RDV sur place

+33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

