Nos invité.e.s font salon La maison des auteurs, 2 avril 2022, Villeurbanne.

Nos invité.e.s font salon

le samedi 2 avril à La maison des auteurs

Ces échanges sont animés par Lucie Campos (en partenariat avec la Villa Gillet) Agnès Lorain, Yamini Yogananthan, Joël Bouvier (en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture) et Gérard Picot, assistés de grands témoins, enfants et/ou adolescents ! **14h** Rencontre avec Claire Castillon et Clémence Madeleine-Perdrillat **15h** Rencontre avec Adrien Albert, Davide Cali et Clothilde Delacroix **16h** Rencontre avec Rachel Corenblit et Timothée de Fombelle **17h** Rencontre avec Serge Bloch et Emmanuelle Houdart

Pour cette édition d’exception, la Fête du livre jeunesse vous propose d’assister à 8 rencontres entre des autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs et scénaristes inspirants.

La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T14:30:00;2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T15:30:00;2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T16:30:00;2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T17:30:00