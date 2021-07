Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées Porte-des-Pierres-Dorées, Rhône Nos Instants Rosés ! Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées Catégories d’évènement: Porte-des-Pierres-Dorées

Rhône

Nos Instants Rosés ! Porte des Pierres Dorées, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Porte des Pierres Dorées. Nos Instants Rosés ! 2021-07-08 18:00:00 – 2021-07-08 21:00:00 Liergues 168 rue du Beaujolais

Porte des Pierres Dorées Rhône EUR 15 15 Dégustation de 4 vins Rosés (2 vins tranquilles, 1 Crémant de Bourgogne Rosé & 1 vin rosé effervescent), accompagnée d’une planchette de produits locaux charcuterie/fromage. boutique.liergues@oedoria.com +33 4 74 71 48 08 http://www.oedoria.com/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Porte-des-Pierres-Dorées, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Porte des Pierres Dorées Adresse Liergues 168 rue du Beaujolais Ville Porte des Pierres Dorées lieuville 45.96783#4.67037