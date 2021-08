Beauvais Beauvais 60000, Beauvais Nos habitantes ont du talent Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: 60000

Nos habitantes ont du talent 2021-09-06 – 2021-09-30

Beauvais 60000 Du 06 au 30 septembre aux heures d’ouverture du centre

Centre Georges-Desmarquets (rue de la Longue-Haie)

Exposition double : Sandrine Rousselle expose ses collages et MArianne Alluchon ses peintures abstraites

Renseignements auprès de Voisinlieu Pour Tous au 09 54 66 25 82

