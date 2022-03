Nos Futurs Les Champs Libres, 22 mars 2022, Rennes.

Nos Futurs

du mardi 22 mars au dimanche 27 mars à Les Champs Libres

Lorem ipsum dolor sit amet. ————————— Ut fuga eligendi qui adipisci omnis nam facere omnis et consectetur nobis est aliquid voluptatum. Aut officiis commodi qui galisum quis qui voluptas fugiat sit consequatur odio ut explicabo consequatur ab nulla reiciendis. Est dolorem quis quo voluptates nulla aut facilis fuga non cupiditate reiciendis et numquam rerum? ### A ipsam rem nihil voluptatum eos voluptas placeat. Aut molestiae voluptatem eos rerum dolore nam iste debitis ut inventore galisum? Sit mollitia recusandae et harum quibusdam et repellendus odio. Quo dolor quam sit voluptatum placeat sed mollitia quae in tenetur repellat non nihil officiis. ### Et perspiciatis voluptatem et harum aliquam eum fugit maiores. Qui quidem suscipit aut praesentium illo non blanditiis voluptatem eum officiis fugit est nemo voluptatum? Et dolorum sapiente et consectetur distinctio ut laboriosam inventore eum delectus galisum qui voluptas nisi ea obcaecati delectus non reprehenderit earum. Est consectetur exercitationem vel quia rerum sit consequatur veritatis qui nemo fugit qui pariatur doloribus est reprehenderit debitis.

Entrée libre

Des lycéens, étudiants et jeunes actifs ont eu carte blanche pour organiser un évènement autour de la question: Quelle société durable et soucieuse du vivant pouvons-nous construire ensemble?

Les Champs Libres 10 Cours alliés , Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T12:30:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T12:30:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T12:30:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T12:30:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T12:30:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T12:30:00 2022-03-27T19:00:00