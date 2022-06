Nos folles années, 22 octobre 2022, .

Nos folles années



2022-10-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-23

À la sortie de la Première Guerre mondiale, la France cherche à s’enivrer de mélodies. Les Français rêvent d’un avenir où tout semble possible.

Les époux Trinchart, deux concierges parisiens, ont gagné beaucoup d’argent pendant la guerre grâce au marché parallèle.

Le mariage de leur fille Daisy avec le vicomte Amédée des Tournelles serait une nouvelle consécration dans leur changement de statut social.

Les voici entraînés dans un tourbillon festif, où quelques-uns lorgnent sur leur fortune…

Sur des textes de Marc Cab, Jacques Météhen opère une sélection des airs d’opérettes les plus célèbres de l’entre-deux-guerres qu’il se plaît à réarranger ou à réorchestrer.

Un best of à savourer sans modération !



FANTAISIE-OPÉRETTE EN 2 ACTES

Création à Avignon, le 1er février 1968



Livret de Marc CAB



Direction musicale Didier BENETTI

Mise en scène Jacques DUPARC



Ketty Agnès PAT’

Madame Trinchart Jeanne-Marie LÉVY

Daisy Caroline GÉA

Zézé Estelle DANIÈRE

La Baronne des Tournelles Carole CLIN



Jacques Chastenet Thomas VIOLLEAU

Pivoine Grégory JUPPIN

Amédée des Tournelles Florian CLÉRET

Baron des Tournelles Claude DESCHAMPS

Victor Trinchart Jacques LEMAIRE

Edward Steve CHAUVRY

Le Professeur de danse Loïc CONSALVO

Le Colonel / Amadou Grégory ARRIETA

Le Curé / L’Imprésario Antoine BONELLI



Orchestre de l’Odéon

Une compilation insolite des plus grands succès de l’opérette des années folles : de Yvain à Scotto en passant par Mistinguett ou Christiné.

https://odeon.marseille.fr/programmation/operette/nos-folles-annees

À la sortie de la Première Guerre mondiale, la France cherche à s’enivrer de mélodies. Les Français rêvent d’un avenir où tout semble possible.

Les époux Trinchart, deux concierges parisiens, ont gagné beaucoup d’argent pendant la guerre grâce au marché parallèle.

Le mariage de leur fille Daisy avec le vicomte Amédée des Tournelles serait une nouvelle consécration dans leur changement de statut social.

Les voici entraînés dans un tourbillon festif, où quelques-uns lorgnent sur leur fortune…

Sur des textes de Marc Cab, Jacques Météhen opère une sélection des airs d’opérettes les plus célèbres de l’entre-deux-guerres qu’il se plaît à réarranger ou à réorchestrer.

Un best of à savourer sans modération !



FANTAISIE-OPÉRETTE EN 2 ACTES

Création à Avignon, le 1er février 1968



Livret de Marc CAB



Direction musicale Didier BENETTI

Mise en scène Jacques DUPARC



Ketty Agnès PAT’

Madame Trinchart Jeanne-Marie LÉVY

Daisy Caroline GÉA

Zézé Estelle DANIÈRE

La Baronne des Tournelles Carole CLIN



Jacques Chastenet Thomas VIOLLEAU

Pivoine Grégory JUPPIN

Amédée des Tournelles Florian CLÉRET

Baron des Tournelles Claude DESCHAMPS

Victor Trinchart Jacques LEMAIRE

Edward Steve CHAUVRY

Le Professeur de danse Loïc CONSALVO

Le Colonel / Amadou Grégory ARRIETA

Le Curé / L’Imprésario Antoine BONELLI



Orchestre de l’Odéon

dernière mise à jour : 2022-06-21 par