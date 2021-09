Tonnerre CINEMA THEATRE TONNERRE Tonnerre, Yonne NOS FILMS saison 3 CINEMA THEATRE TONNERRE Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

NOS FILMS saison 3 CINEMA THEATRE TONNERRE, 7 septembre 2021, Tonnerre. NOS FILMS saison 3

CINEMA THEATRE TONNERRE, le mardi 7 septembre à 20:30

**3 films racontés par 3 comédiens.** ————————————- ### Simon Bourgade > La meilleure façon de marcher, Claude Miller ### Jean-Baptiste Gillet > Dupont Lajoie, Yves Boisset ### Stéphane Szestak > La mort aux trousses, Alfred Hitchcock Chaque récit emporte les spectateurs pour une plongée dans le cinéma, sans projection, sans images, 1h30 de spectacle, avec entracte et popcorn ! NOS FILMS Saison 3 est le 3ème volet de La Collection NOS FILMS, créé le 4 mars à L’atheneum à Dijon et répété en partie au Collège Abel Minard à Tonnerre dans le cadre de Résidence en création, dispositif Yonne En scène. **Extraits de presse** “Faire vibrer le cinéma, même absent, au cœur de nos rêves. Cendre Chassanne, femme de théâtre amoureuse de cinéma, rend hommage au 7e art…” Jean Grapin – La Revue du spectacle (…) “C’est un beau travail, une création quelque part entre cinéma et théâtre, une œuvre de mémoire peut-être, une œuvre de vie surtout. C’est important, la vie.” GAF – Je n’ai qu’une vie **Production** Cie Barbès 35 **Coproduction** Le Volcan, Scène nationale du Havre, L’atheneum (Dijon) **Partenaires** Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée, Théâtre de Thouars, Scène conventionnée, Cinéma Théâtre (Ville de Tonnerre) **Aide à la création** D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, Conseil départemental de l’Yonne, L’Yonne en scène. **Soutiens** La Cité de la voix (Vézelay), Théâtre municipal Berthelot Jean-Guerrin (Montreuil), Nouveau Théâtre de Montreuil, centre dramatique national

invitation

CIE BARBES 35 – CENDRE CHASSANNE CINEMA THEATRE TONNERRE Rue de l’Hôtel de Ville 89700 Tonnerre Tonnerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T20:30:00 2021-09-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu CINEMA THEATRE TONNERRE Adresse Rue de l'Hôtel de Ville 89700 Tonnerre Ville Tonnerre lieuville CINEMA THEATRE TONNERRE Tonnerre