Nos Films – Saison 2 et 3 Théâtre Municipal Berthelot, 25 mai 2022, Montreuil.

Nos Films – Saison 2 et 3

Théâtre Municipal Berthelot, le mercredi 25 mai à 20:30

Plonger, rêver et partager des films. Des comédien.nes racontent les films qui les habitent. « Nos films » traverse des histoires d’enfances, de femmes et d’hommes en quête d’identité dans un monde fragile, en crise. Chaque création emporte les spectateurs pour une plongée dans le cinéma, sans images, avec entracte et popcorn. Saison 2 – Figures féminines et domination Une femme sous influence de John Cassavettes par Pauline Bolcatto. Le mariage de Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder par Cécile Leterme Shining de Stanley Kubrick par Cendre Chassanne Saison 3 – Les hommes et la libération Dupont Lajoie de Yves Boisset par Jean Baptiste Gillet La meilleure façon de marcher de Claude Miller par Simon Bourgade La mort aux trousses de Alfred Hitchcock par Stéphane Szestak. Cie Barbès 35 – Direction conception et mise en scène : Cendre Chassanne – De et avec Pauline Bolcatto, Cendre Chassanne, Cécile Leterme, Simon Bourgade, Jean-Baptiste Gillet, Stéphane Szestak – Musique : Roudoudou – Création sonore, lumières et régie générale : Edouard Alanio Production Cie Barbès 35 Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre, L’atheneum (Dijon). Partenaires Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée, Théâtre de Thouars, Scène conventionnée, Cinéma Théâtre (Ville de Tonnerre) Aide à la création D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, Conseil départemental de l’Yonne, L’Yonne en scène. Soutiens La Cité de la voix (Vézelay), Théâtre municipal Berthelot Jean-Guerrin (Montreuil), Nouveau Théâtre de Montreuil, centre dramatique national. Cendre Chassanne est artiste associé au Volcan, Scène nationale du Havre. Théâtre Municipal Berthelot Jean-Guerrin Montreuil – Rencontres chorégraphiques. La collection Saison 1, 2, 3 a été créée entre 2019-2021, autour du cinéma des années 60-80.

Tarifs 1 saison: 12€ / 8€ /5€ – Tarifs 2 saisons: 20€ / 15€ / 10€

Théâtre – Durée 2 x 1 h 30 avec entracte, buvette et popcorn – Dès 13 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:30:00 2022-05-25T23:00:00