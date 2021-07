NOS FILMS la Scène Faramine, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Pierre-Perthuis.

NOS FILMS ——— _**L’argent de poche**_ **- François Truffaut / de et par Carole Guittat** _**Dupont Lajoie**_ **- Yves Boisset /de et par Jean Baptiste Gillet** _**Shining**_ **- Stanley Kubrick / de at par Cendre Chassanne** **Plongeons, rêvons, et partageons des films.** Écrire à partir du film d’un.e cinéaste, c’est écrire une histoire personnelle et singulière. C’est traverser des histoires d’enfances, de femmes et d’hommes en quête d’identité dans un monde fragile, en crise, en panique. **Cie Barbès 35** **Conception, mise en scène, lumières et costumes** Cendre Chassanne **De et avec** Cendre Chassanne, Jean-Baptiste Gillet, Carole Guittat Musique originale Roudoudou Création sonore, lumières et régie générale Edouard Alanio Photos plateau Thierry Ardouin

