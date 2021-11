Auménancourt Médiathèque Suippe des Marais Auménancourt, Marne “Nos Etoiles Contraires” Médiathèque Suippe des Marais Auménancourt Catégories d’évènement: Auménancourt

Adaptation du roman de John Green, _Nos étoiles contraires_ est le film parfait pour le thème de cette année sur l’amour. Partageons ce moment ensemble, installés confortablement dans la médiathèque. Reservation obligatoire. [[https://www.youtube.com/watch?v=X6WVLSdigCk](https://www.youtube.com/watch?v=X6WVLSdigCk)](https://www.youtube.com/watch?v=X6WVLSdigCk)

Réservation obligatoire : nombre de place limité

Munissez vous d’un plaid et de votre tasse préférée le temps d’une séance de cinéma à la médiathèque. Médiathèque Suippe des Marais 28 rue de la maison rouge 51110 Auménancourt Auménancourt Marne

