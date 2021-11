Lormont Espace culturel du Bois fleuri Gironde, Lormont Nos envies Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Nos envies Espace culturel du Bois fleuri, 4 décembre 2021, Lormont. Nos envies

Espace culturel du Bois fleuri, le samedi 4 décembre à 20:30

La totalité des recettes de ce concert sera reversée à l’AFM.

6 € & 3 € euros

Concert solidaire au profit du Téléthon par les professeurs de l’École municipale de musique et de danse. Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Espace culturel du Bois fleuri Adresse Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Espace culturel du Bois fleuri Lormont