NóS DUO Mundart Marseille, vendredi 2 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

NóS DUO est formé par Isadora MASSONI DE SOUZA, au chant et aux percussions, et Théo YEPEZ, au chant et à la guitare. Leur répertoire musical s’appuie avec fraîcheur sur des sambas d’autrefois pour revisiter l’histoire de la Musique Populaire Brésilienne des années 30 à nos jours, pour nous emporter dans l’univers délicat de la Bossa Nova.

https://www.youtube.com/watch?v=HJMm9SRu8KA

