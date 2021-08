Saint-Claude Pavillon de la Montagne Saint-Claude Nos diversités culturelles Pavillon de la Montagne Saint-Claude Catégorie d’évènement: Saint-Claude

À charge pour chacune des cultures, qui font d’ailleurs la richesse de notre territoire, de faire découvrir leurs singularités, leurs particularités à travers diverses prestations (danses, chants, dégustations, et autres démonstrations)

Entrée libre

À l’occasion de cette 38ème édition des JEP portant sur “le patrimoine pour tous”, nous aurions souhaité mettre en exergue les diversités culturelles présentes sur notre territoire. Pavillon de la Montagne 149, Avenue du Maréchal FOCH 97120 Saint-Claude Saint-Claude

