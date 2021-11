Auzeville-Tolosane Mairie Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, Haute-Garonne Nos différences : parlons handicap ! Mairie Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane

Mairie Auzeville-Tolosane, le samedi 4 décembre à 13:30

Rendez-vous pour une demi-journée et soirée de communication et de sensibilisation au handicap. Objectif de ces rencontres : dé-stigmatiser le handicap, apporter de l’information et partager des expériences.

Entrée libre

Infos – Partage d’expériences – Animations – Théâtre Mairie Auzeville-Tolosane 8 allée de la Durante Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T22:30:00

