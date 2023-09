Nos destins sont liés- Rencontre-débat Librairie Actes Sud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nos destins sont liés- Rencontre-débat Librairie Actes Sud Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Rencontre/ écrivain/ discriminations raciales Nous échangerons avec l’écrivain Walid Hajar Rachedi autour de la représentation des discriminations raciales dans son dernier roman « Nos destins sont liés » (éd. Emmanuelle Collas, 2023) Librairie Actes Sud 211 avenue jean jaurès 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/p/Librairie-du-Parc-Actes-Sud-100064317894408/ https://www.facebook.com/p/Librairie-du-Parc-Actes-Sud-100064317894408/

Lieu Librairie Actes Sud Adresse 211 avenue jean jaurès Ville Paris

