Nos déchets au service d’une société bas-carbone : utopie ou réalité ? La REcyclerie, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 08h45 à 10h30

Rendez-vous pour un petit-déjeuner pro qui vous propose d’aborder la problématique de l’utilisation de nos ressources naturelles à travers notre gestion des déchets.

Inscriptions GRATUITES https://my.weezevent.com/nos-dechets-au-service-dune-societe-bas-carbone-utopie-ou-realite

Rapport du GIEC, conflit géopolitique… Des alertes qui doivent nous faire réflechir de manière systèmique et globale.

Alors que le deuxième volet du dernier rapport du GIEC vient de sortir dans le calme le plus absolu et que le changement climatique n’est toujours pas considéré comme une véritable urgence, la perspective d’une société soutenable à de plus en plus de mal à se dessiner.

La situation géopolitique actuelle a le potentiel pour rebattre les cartes et accélérer la transition énergétique mais contribue encore une fois à considérer qu’un seul aspect du problème.

Il est en effet important de raisonner de façon systémique et de se battre sur tous les fronts.

♻️ La gestion de nos déchets : entre éco-conception, frugalité et économie circulaire

C’est pourquoi, ce petit-déjeuner propose d’aborder la problématique de l’utilisation de nos ressources naturelles à travers notre gestion des déchets. Est-ce qu’un développement massif d’une réelle économie circulaire peut contribuer à réduire notre consommation et, par conséquent, nos flux de matière et d’énergie ? Comment l’écoconception peut participer à réduire les impacts environnementaux de nos déchets ? Doit-on s’orienter vers une société plus frugale, comme le préconise l’ADEME, ou est-ce que le progrès technique sera notre salut ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevrons :

Raphael Guastavi, chef de service au Service Ecoconception & Recyclage à l’ADEME,

Amélie Vaz, responsable des études et de la prospective à l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC),

Adrian Deboutière, chargé de mission Economie Circulaire et Animation Territoriale à la Métropole du Grand Paris

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos : WWW.LARECYCLERIE.COM

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Contact : https://my.weezevent.com/nos-dechets-au-service-dune-societe-bas-carbone-utopie-ou-realite

