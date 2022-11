Nos Dames. Et si « Dame » ne rimait plus avec « Drame » ? Un « hommage dégenré » aux héroïnes d’opéra., 13 avril 2023, .

Nos Dames. Et si « Dame » ne rimait plus avec « Drame » ? Un « hommage dégenré » aux héroïnes d’opéra.



Avec Théophile Alexandre chant et le Quatuor Zaïde : Charlotte Maclet, Leslie Boulin Raulet, Sarah Chenaf et Juliette Salmona.

Carmen : poignardée. Violetta et Mimi : malades. Norma : brûlée vive. Salomé et Dalila : écrasées. Butterfly, Anna et Juliette : suicidées. Lakmé, Phèdre et Adriana : empoisonnées. Tosca : défenestrée !…

Mêlant beauté du chant lyrique et regard nouveau sur l’opéra et ses drames, le contre-ténor Théophile Alexandre et les Zaïde revisitent les grands arias de divas, de Carmen à Violetta, en passant par Eurydice, Juliette ou La Reine de la nuit.

Ensemble, ils s’interrogent sur la duplicité des rôles assignés aux femmes dans tous ces opéras composés par des hommes : célébrées mais caricaturées et corsetées, virtuoses mais déshumanisées, magnifiées mais martyrisées… jusqu’à l’acmé de leur sublime

agonie.

Un spectacle lyrique qui bouscule les codes tout en rendant un vibrant hommage à ces grands personnages féminins et aux plus belles écritures opératiques.

J. Benhamou

