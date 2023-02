« No(s) dames » A la Ste Chapelle Theophile Alexandre, contre-ténor LA SAINTE CHAPELLE, 24 avril 2023, PARIS.

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert « No(s) Dames »Grieg, Glück, Bellini, Piazzolla, Mozart, Massenet, Saint-Saëns, Weill…Théophile Alexandre, contre-ténorQuatuor Zaïde 4 femmes en quatuor à cordesSes icônes d’enfance s’appelaient Callas, Nourrev et Klaus Nomi. Contre-ténor et danseur contemporain, il a été révélé par Jean-Claude Malgoire et Jean-Claure Gallotta, il se distingue dans divers concours internationaux (Vienne, Inssbruck, Bern, Naples, Barcelone) avant de se produire sur les plus belles scènes mondiales (Philharmonie de Paris, Lincoln Center de New York, Opera Royal de Versailles, Théâtre National de Chaillot, Konzertgebouw d’Amsterdam, Theâtre des Champs Elysées, Maison de la danse et Opéra de Lyon, Salle Gaveau, Opéra de Bern, Opéra d’Ottawa…). L’un des rares artistes au monde à entremêler ces deux arts : lyrique et danse.

LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris

