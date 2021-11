Nos corps vivants Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 20 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 20 au 23 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 15h45

et mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 19h45

payant

La danse contemporaine n’est pas qu’une affaire pour initiés, comme certains le prétendent, mais un vivier d’émotions. Dans Nos corps vivants, elles sont le sujet même d’un solo rappelant ce qui nous construit et nous relie. Au centre, notre corps qui nous procure plaisirs et cauchemars, et notre besoin d’amour, d’échanges, de tendresse. Aussi, Arthur Perole investit l’endroit où corps et émotions ne font qu’un: dans la danse, sur un plateau, immergé dans les chansons qui évoquent les aventures sentimentales. Il est la diva et son admirateur, la chanteuse et sa reconstruction affective. En débardeur à paillettes, il danse le slow, à la croisée de la danse électro, entre romantisme et exaltation. Ainsi incarne-t-il notre aspiration à la rencontre et la chaleur humaine, trop fortement entravée au cours des confinements successifs.

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Date complète :

