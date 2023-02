Nos corps vivants · Arthur Perole Le Carreau du Temple, 17 février 2023, Paris.

Le samedi 18 février 2023

de 21h30 à 22h15

Le vendredi 17 février 2023

de 19h00 à 19h45

. payant

Places de 10 à 20€ / Pass soirée 3 spectacles à 40€

Un solo d’Arthur Perole qui met à nu l’intimité qui nous anime secrètement, qui fait de nous des êtres humains vivants, à découvrir au Festival Everybody !

Un solo intime, une ode à l’émotion et à l’humanité exaltée.

« C’est un corps en relation avec l’autre, allant d’incarnation en incarnation que je créée. Je traite mon corps comme de la pâte à modeler qui évolue sans cesse. »

Qu’est-ce qui nous définit en tant qu’humain ? Qu’est-ce qui nous relie l’un à l’autre ? Quel est le rôle de l’autre dans notre construction ?

La question de la construction identitaire est cruciale dans Nos corps vivants. L’homme est peuplé d’identités, d’émotions et de caractères différents. Pensée comme une célébration de cette multiplicité et complexité, Nos corps vivants de l’artiste Arthur Perole est un solo, privilégiant la relation avec son intime et le public. Accompagné du DJ Marcos Vivaldi, la musique de l’italo-disco à la New Beat en passant par Steve Reich teinte le regard d’autrui sur la danse pour l’illustrer ou changer son sens.

Dans cette intimité, le corps est en mouvance perpétuelle, et saute d’incarnation en incarnation. Le corps se malaxe, se métamorphose en s’inspirant d’images communes issues de peintures, de films, ou encore de la culture Drag.

En débardeur à paillettes, l’abstraction du geste liée au lyrisme et à l’humour du performeur vibre intensément et donne au corps de la chair et de la sensualité pour laisser jaillir l’essence de l’humanité : les émotions.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

© Nina-Flore Hernandez Nos corps vivants – Arthur Perole