NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATATILLE, 2 juin 2022, .

NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATATILLE

2022-06-02 20:00:00 – 2022-06-03 22:00:00

Jeudi 2 juin à 20 h

Un film de Isabelle Solas

2021 / Argentine / Documentaire / 1h40’

En partenariat avec les petites caméras (https://lespetitescameras.fr)

Dans une Argentine divisée entre un conservatisme profond et un élan féministe inédit, le film dépeint les trajets de Claudia et Violeta, dans leur cheminement politique et leur vie intime. Femmes trans se revendiquant travesties, elles se heurtent avec leurs camarades à la violence patriarcale, jusque dans leur chair. Convaincues d’être les actrices d’une révolution en cours à la croisée des luttes, face à la défiance du vieux monde, elles redoublent d’énergie pour inventer le présent, aimer et rester en vie.

