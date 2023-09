Nos corps empoisonnés Palais de la Porte Dorée Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 24 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 15 ans. payant

Nos corps empoisonnés nous plonge dans l’histoire de Tran To Nga, vietnamienne engagée toute sa vie dans de multiples combats, anti-impérialistes, féministes, écologiques.

« Il y a de la vitalité et de la joie dans des histoires et des destins qui sont dramatiques ou tragiques. » Marine Bachelot Nguyen

Jeune résistante dans le maquis pendant la guerre du Viêtnam, Tran To Nga est

exposée comme tant d’autres aux épandages américains de l’agent orange.

Aujourd’hui depuis la France, elle mène un procès historique contre des

firmes agro-chimiques états-uniennes, pour dénoncer les ravages de ce

poison dans les organismes et la terre.

Porté par la comédienne Angélica-Kiyomi Tisseyre Sékiné, ce récit

théâtral entrelace texte, performance, vidéo, images d’archives se

mêlant avec la vie de Tran To Nga. Il raconte la vitalité de corps

blessés et contaminés par les tragédies de l’histoire, toujours en lutte

et en résilience.

VIVANTS !, la saison d’automne de spectacles et concerts du Palais de la Porte Dorée, revient pour une troisième édition !

Le programme explore la façon dont les thèmes du Palais inspirent des

artistes de la scène contemporaine. Histoire coloniale, migrations,

rapport au monde vivant, transmission et mémoire sont autant de sujets

évoqués à travers les cinq spectacles qui composent cette édition.

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Dausmesnil 75012 Paris

Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/theatre/nos-corps-empoisonnes https://www.palais-portedoree.fr/programmation/theatre/nos-corps-empoisonnes

Angélica-Kiyomi Tisseyre Sékiné © Helene Harder