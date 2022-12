Nos clochards célèstes Aix-en-Provence, 5 janvier 2023, Aix-en-Provence .

Nos clochards célèstes

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan Rotonde Bois de l’Aune Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

2023-01-05 19:30:00 – 2023-01-05

Les clochards célestes n’attendent plus rien, ni Godot ni personne, et comme on ne les attend pas non plus, ils sont tranquilles, en un sens ils sont libres. Mi-dieux, mi-misérables, mi-hommes, mi-enfants. Libres de refaire le monde à leur idée, et pourquoi pas en mieux ? L’écriture mordante et poétique de Paul Pascot en appelle à plein de petites révolutions, comme on dit « la révolution ça veut dire tourner ».

Pièce de Paul Pascot au théâtre du Bois de l’Aune avec la compagnie Bon-qu’à-ça

+33 4 88 71 74 80 Théâtre du Bois de l’Aune

