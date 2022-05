Nos chants ne parviennent jamais à destination, les fantômes les boivent en route, 4 juin 2022, .

Nos chants ne parviennent jamais à destination, les fantômes les boivent en route

2022-06-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-04

Trace d’une obsession de la mort, le fantôme hante notre littérature, notre art, notre culture toute entière autant que nos imaginations et nos maisons. Acte esthétique fondamental, le fantôme doit, pour exister, penser en image un corps sans consistance : pour apparaître et raconter la mort, il doit prendre forme…

Dans des interprétations toujours plus justes et avec une scénographie inventive et percutante, le chœur de chambre ElaNaveVa devient pour une heure le lieu où, malgré les tourments du deuil, il n’est pas interdit de danser avec les fantômes et d’élaborer avec eux une blasphématoire Psychoacoustique des spectres ! Glaçant et terrifiant mais toujours surprenant !

+33 6 79 70 89 12 https://choeurelanaveva.wixsite.com/elanaveva

