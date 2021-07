Nos chansons dans les Rues Villé, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Villé.

Nos chansons dans les Rues 2021-07-07 – 2021-07-07

Villé Bas-Rhin

La créativité et l'innovation autant que la générosité et un regard engagé sur le monde contemporain sont les points forts de Voix de Stras', sextuor lyrique féminin.

A l’image de Strasbourg, sa ville d’implantation, Voix de Stras’ est un ensemble cosmopolite ; les origines de ses six chanteuses professionnelles – française, américaine, allemande, arménienne, slovaque et chilienne – autant que la diversité de leurs personnalités apportent à l’ensemble une couleur inédite magnifiée par la direction de Catherine Bolzinger, musicienne créative et engagée, également directrice artistique du Chœur philharmonique de Strasbourg.

Voix de Stras’ a donné des concerts à Chicago, à Rio de Janeiro, à Moscou, à Vienne, à Dakar, mais aussi à Scharrachbergheim, Rocles ou Paris, dans des salles de concerts, des musées, des hôpitaux, des librairies, des écoles, des entreprises ou au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg : tous les endroits où les voix peuvent et doivent se faire entendre.

+33 3 88 58 93 00

