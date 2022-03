Nos Cafés littéraires rencontres Café de la Monnaie, 4 avril 2022, Paris.

Littérature, philosophie, psychologie, développement personnel en présence d’auteurs qui apporterons leurs réponses, dialogues & échanges autour d’un ouvrage avec dédicace possible, rencontres amicales

AGENDA DE NOS CAFES LITTERAIRES RENCONTRES

À la rencontre de soi, de l’autre… Littérature, philosophie, psychologie, sociologie, psychanalyse, spiritualité, développement personnel, ateliers pratiques…

Qu’est-ce que le K’Fé Littéraire Rencontres ?

Du nouveau à Paris, un K’Fé Littéraire Rencontres né lui-même de la rencontre de Thierry et de Caroline, diplômée en psychologie passionnée de Développement Personnel.

Nous nous retrouverons à intervalles réguliers le Lundi au K’Fé Littéraire Rencontres avec un(e) invité(e). C’’est un espace de parole, d’échanges,

de partage et de rencontres.

Le lundi à partir de 20 h jusqu’à 22 h00 autour de la magie de la rencontre,

du dialogue et des rencontres.

Car si tout le monde en rêve peu osent aller vers l’autre et ratent des opportunités personnelles et professionnelles. Ce K’Fé Littéraire Rencontres sera animé par Caroline et Thierry qui vous amènerons à rencontrer plus facilement les personnes présentes et à échanger plus librement idées et ressentis. Ils vous feront rencontrer des auteurs connus pour leur originalité et leur innovation dans des domaines variés mais toujours liés à la rencontre, des écrivains, journalistes, thérapeutes, médecins ou professeurs qui vous faciliterons le chemin vers la rencontre.

Le K’Fé Littéraire Rencontres s’intéresse exclusivement à la rencontre, aux sentiments amoureux, à la relation hommes femmes. Dans ce lieu de réflexion, de partage d’expérience et de non jugement, on rit beaucoup. Le lundi, un sujet différent est proposé avec un nouvel intervenant qui nous présente sa grille de lecture de la relation à l’autre, il a développé une approche originale qui permet d’éclairer le chemin vers la rencontre.

Participation est de 15 € hors consommation.

Pour plus d’informations sur les K’Fé Littéraire Rencontres et les sujets à venir, contactez-nous par mail ou téléphone 01.455.456.52. nouvelledimension@free.fr

Pour clôturer cette soirée K’Fé Littéraire Rencontres un dîner est possible sur place vers 22h.

Afin de constituer la parité hommes femmes il est donc indispensable de réserver, l’adresse du K’Fé Littéraire Rencontres vous sera communiquée lors de votre réservation 01.45.54.56.52

Café de la Monnaie rue de la Monnaie Paris 75001

Contact : 0145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

Date complète :

