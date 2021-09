Longjumeau LONGJUMEAU Essonne, Longjumeau No(s) Border – Des Lions pour des Lions LONGJUMEAU Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Longjumeau

No(s) Border – Des Lions pour des Lions LONGJUMEAU, 18 septembre 2021, Longjumeau. No(s) Border – Des Lions pour des Lions

LONGJUMEAU, le samedi 18 septembre à 12:30

Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du rite que du concert. Leur musique est organique, marquée par les martellements du dhol, les psalmodies scandées, le blues profond du dobro, les mélodies des trombones et saxophone. Le monde des Lions se nourrit d’influences contrastées. Puissant quartet totalement secoué, Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal. Retrouvez Des lions pour des lions SAMEDI MATIN à LONGJUMEAU à 12h30 après PRINCESSE DIANE suivi d’un pique nique SAMEDI EN FIN D’APRÈS MIDI À VAUHALLAN à 19h après L’OUEST LOIN suivi d’un apéritif DIMANCHE MATIN À EPINAY À 12h après LES CHANTEURS D’OISEAUX suivi d’un pique nique DIMANCHE APRÈS-MIDI À CHAMPLAN 16h30 avant BAL TRAP TOUT PUBLIC

Accès llibre

Post-fanfare de rue LONGJUMEAU Longjumeau Longjumeau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu LONGJUMEAU Adresse Longjumeau Ville Longjumeau lieuville LONGJUMEAU Longjumeau