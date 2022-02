NOS BIBLIOTHÉCAIRES CONSEILLENT À NOS ADOS… Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NOS BIBLIOTHÉCAIRES CONSEILLENT À NOS ADOS… Médiathèque José Cabanis, 29 août 2020, Toulouse. NOS BIBLIOTHÉCAIRES CONSEILLENT À NOS ADOS…

du samedi 29 août 2020 au lundi 31 août 2020 à Médiathèque José Cabanis

Bientôt l’édition 2020 de la sélection Du 9 sous la couv’ ! En attendant sa parution en septembre, et parce que nous sommes convaincus que la lecture constitue une ouverture sur le monde, nous vous invitons à vous enrichir de nos coups de cœurs 2019 et les faire découvrir à vos adolescents. Du 9 sous la couv 2019 Bientôt l’édition 2020 de la sélection Du 9 sous la couv’ ! En attendant sa parution en septembre, et parce que nous sommes convaincus que la lecture constitue une ouverture sur le monde, nous vous in Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-08-29T06:00:00 2020-08-29T08:00:00;2020-08-30T06:00:00 2020-08-30T08:00:00;2020-08-31T06:00:00 2020-08-31T08:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

NOS BIBLIOTHÉCAIRES CONSEILLENT À NOS ADOS… Médiathèque José Cabanis 2020-08-29 was last modified: by NOS BIBLIOTHÉCAIRES CONSEILLENT À NOS ADOS… Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 29 août 2020 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne