Nos balades en 2CV Saint-Amant-de-Nouère Saint-Amant-de-Nouère Catégories d’évènement: Charente

Saint-Amant-de-Nouère

Nos balades en 2CV Saint-Amant-de-Nouère, 1 mai 2022, Saint-Amant-de-Nouère. Nos balades en 2CV La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère

2022-05-01 – 2022-09-30 La Chevalerie 264 route de la Vigerie

Saint-Amant-de-Nouère Charente Saint-Amant-de-Nouère Charente Nouvelle-Aquitaine EUR 25 25 A bord de la 2CV du domaine de la Chevalerie, profitez de ce moment pour découvrir le vignoble suivi d’une dégustation de nos produits dans les vignes.

Sur réservation de mai à septembre, 25€ par personne. contact@cognac-pineau-pelletant.com La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office de Tourisme du Rouillacais Charentes Tourisme – source : Apidae TourismeCharentes Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Charente, Saint-Amant-de-Nouère Autres Lieu Saint-Amant-de-Nouère Adresse La Chevalerie 264 route de la Vigerie Ville Saint-Amant-de-Nouère lieuville La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Departement Charente

Saint-Amant-de-Nouère Saint-Amant-de-Nouère Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amant-de-nouere/

Nos balades en 2CV Saint-Amant-de-Nouère 2022-05-01 was last modified: by Nos balades en 2CV Saint-Amant-de-Nouère Saint-Amant-de-Nouère 1 mai 2022 Charente Saint-Amant-de-Nouère

Saint-Amant-de-Nouère Charente