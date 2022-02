Nos Antigone(s) – Cie Des uns des autres Notre-Dame-d’Oé, 19 mars 2022, Notre-Dame-d'Oé.

Nos Antigone(s) – Cie Des uns des autres Notre-Dame-d’Oé

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19

Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire Notre-Dame-d’Oé

Elle dit « non » aux adultes chez Anouilh. Brecht la voit révoltée et le Living Theatre, révolutionnaire. D’autres soulignent qu’elle ne fait qu’obéir à la tradition. Mais qui sont nos Antigone(s), celles d’aujourd’hui ? Combattent-elles au nom d’elles-mêmes ou dénoncent-elles les violences de nos sociétés ?

En partant de Sophocle, en passant par Hölderlin, Anouilh et Brecht, le personnage mythique d’Antigone s’invite dans notre 21ème siècle et interroge notre capacité à nous opposer, à refuser ce qui semble contraire à notre humanité.

+33 2 47 41 34 57 https://bruissementsdelles.fr/

Bruissements d’Elles

Notre-Dame-d’Oé

