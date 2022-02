NOS ANNÉES Toulouse, 1 mars 2022, Toulouse.

Entre musiques et mots, radiocassettes et vinyles, les madeleines de Proust et/ou les fantômes d’un passé très proche surgissent : des tables en Formica, des repas de famille, des toilettes dans la cour, des révolutions, des chienlits, des séances de gym tonic, des téléphones portables, des buildings qui s’effondrent et des converses pour quadra. On passe, sans nostalgie, par un destin et une mémoire, de l’histoire personnelle à la collective pour éclairer un présent parfois difficile à saisir.

Vous voilà embarqué·e·s pour une traversée des soixante dernières années, à travers les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, mais également à travers les musiques qui ont marqué les changements d’époque et de mœurs !

