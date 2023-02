Nos Années Johnny LE PONANT PACE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pacé

Nos Années Johnny LE PONANT, 9 décembre 2023, PACE. Nos Années Johnny LE PONANT. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. ACTIV’ ANIMATION (L.1026286) présente : ce spectacle. Un spectacle musical sans imitateur ni sosie sur le parcours artistique hors-norme de Johnny. Une belle histoire des années 60 aux années 2000 accompagnée de danseuses, danseur, le chanteur Alex Frappier, la chanteuse Delphine de la compagnie les Marilynes et quatre musiciens. De nombreux tableaux de danses et chansons se succéderont à travers l’épopée de ses meilleurs moments musicaux. Un bel hommage au Taulier à savourer en famille, entre amis ou collègues à celui qui marquera à jamais plusieurs générations de fan..Réservations PMR : 02 99 04 77 54 Votre billet est ici LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine ACTIV’ ANIMATION (L.1026286) présente : ce spectacle. Un spectacle musical sans imitateur ni sosie sur le parcours artistique hors-norme de Johnny. Une belle histoire des années 60 aux années 2000 accompagnée de danseuses, danseur, le chanteur Alex Frappier, la chanteuse Delphine de la compagnie les Marilynes et quatre musiciens. De nombreux tableaux de danses et chansons se succéderont à travers l’épopée de ses meilleurs moments musicaux. Un bel hommage au Taulier à savourer en famille, entre amis ou collègues à celui qui marquera à jamais plusieurs générations de fan.. Réservations PMR : 02 99 04 77 54.29.0 EUR29.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pacé Autres Lieu LE PONANT Adresse 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ville PACE Tarif 29.0-29.0 lieuville LE PONANT PACE Departement Ille-et-Vilaine

LE PONANT PACE Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pace/

Nos Années Johnny LE PONANT 2023-12-09 was last modified: by Nos Années Johnny LE PONANT LE PONANT 9 décembre 2023 Le Ponant Pacé

PACE Ille-et-Vilaine