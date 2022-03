Nos animaux rares Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Nos animaux rares Conservatoire et Jardin botaniques, 21 juin 2022, Chambésy. Nos animaux rares

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 21 juin à 12:30

Nous vous présenterons ces races menacées et comment ces animaux interviennent dans la gestion végétale de notre musée vivant. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Moutons d’Engadine ou chèvres Capra Grigia sont quelques-unes des races animales hébergées par les Conservatoire et Jardin botaniques dans le cadre de projets de conservation menés par ProSpecieRara. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T12:30:00 2022-06-21T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Nos animaux rares Conservatoire et Jardin botaniques 2022-06-21 was last modified: by Nos animaux rares Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 21 juin 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy