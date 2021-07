Angles-sur-l'Anglin Angles sur l'Anglin Angles-sur-l'Anglin, Vienne NOS ANCETRES LES… ANGLOIS(ES) : QUI EST LE PLUS ANCIEN ET QUEL EST SON HERITAGE ? Angles sur l’Anglin Angles-sur-l'Anglin

le vendredi 17 septembre à 18:30

NOS ANCETRES LES… ANGLOIS(ES) : QUI EST LE PLUS ANCIEN ET QUEL EST SON HERITAGE ? [Intervention grand public du Pr. Roberto Macchiarelli, Univ. de Poitiers & Muséum Paris] – L’existence et le style de vie de nos ancêtres pendant la préhistoire sont souvent connus grâce à de rares fragments de restes osseux et des assemblages d’outils lithiques épars. La sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine, fragile mais tout autant extraordinaire, demeurent fondamentales pour comprendre la diversité, les phases de peuplement et les changements bio-culturels à travers le temps des humanités qui nous ont précédées, ainsi que les cadres environnementaux dans lesquels ils ont évolué. « L’Anglois(e) » le plus ancien découvert à ce jour était un Néandertalien (abri Rousseau-Sabourin, à Douce) : que nous a-t-il laissé en héritage ? Lieu de rendez-vous : Salle des Combes, Angles-sur-l’Anglin.

Gratuit

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T19:30:00

