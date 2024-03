NOS AMIS LES DRAGONS COMEDIE DE RENNES Rennes, dimanche 14 avril 2024.

Nos amis les dragons est un spectacle interactif et amusant pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents.Le public sera amené à découvrir l’univers fantastique des dragons les plus atypiques au monde. Notre Aventurier, dragonologue, guidera les enfants à découvrir des dragons aux couleurs chatoyantes, aux formes inattendues et aux talents étonnants. Les enfants seront invités à danser et à participer avec les dragons tout au long de l’aventure. Les parents seront également conquis par les moments de rire et les surprises que ce spectacle réserve. Avec une mise en scène interactive et, entraînante, les enfants et les parents vivront une expérience unique. Nos amis les dragons célèbre l’imagination et la créativité en invitant les enfants à découvrir un monde où tout est possible. C’est un spectacle qui suscitera l’émerveillement chez les petits et les grands. Alors, préparez-vous à rencontrer les dragons les plus atypiques du monde !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 15:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35