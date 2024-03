Nos amis les arbres : ouvrez grands vos yeux et vos oreilles… Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Fleury-Mérogis, samedi 23 mars 2024.

Nos amis les arbres : ouvrez grands vos yeux et vos oreilles… Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 23 mars, 14h00 Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Lors de cette animation, vos 5 sens seront mis à contribution pour découvrir la richesse et la biodiversité du monde végétal. Land’art, jeu gustatif, parcours aveugle, détection des impulsions électriques des arbres et plusieurs autres activités seront proposées aux petits et plus grands.

Matériel mis à disposition.

Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Rue des petits champs 91700 Fleury-mérogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Île-de-France

forêt arbres

Adeline Lefranc