Nos amis les animaux Centre JEAN UDAQUIOLA, 1 août 2022, .

Nos amis les animaux

du lundi 1 août au samedi 6 août à Centre JEAN UDAQUIOLA

Passionné.e par les animaux, viens les rencontrer et apprendre à t’en occuper ! Pars à la rencontre des animaux, domestiques, de ferme et sauvages ! A la fois câlins et joueurs, ce sont les meilleurs compagnons pour ta colo. Apprends à leur parler et profite d’activités originales avec eux, le tout au cœur de la nature ! Au programme de ta colo : – Soins aux animaux – Visite de zoo – Ferme Pédagogique – Equitation (1 séance) – Visite du marché local – Découverte Stand Up Paddle [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 480,00 €

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE



