» Nos Ailleurs » — Baptiste Ferrandis Quintet 38Riv Jazz Club Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz moderne, Pop surréaliste — Une musique profonde, mélancolique et transie de poésie.

« Nos Ailleurs » nouveau projet à cinq têtes du guitariste, compositeur Baptiste Ferrandis est né d’une envie d’alliage. Les eaux se mêlent ici dans une certaine idée de poésie française surréaliste et un jazz moderne complexe et puissant. Un répertoire à bascule, pop impressionniste et solos volcanique. La chanson côtoie des harmonies obscures, portées par un sens rythmique ciselée.

Baptiste Ferrandis : guitare, composition, texte

Christelle Raquillet : flute chant

Elvire Jouve : batterie

Etienne Renard : contrebasse

Mark Priore : piano

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/

