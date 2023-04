Nos agents ont du talents 2023 Piscine de la Butte aux Cailles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nos agents ont du talents 2023 Piscine de la Butte aux Cailles, 18 avril 2023, Paris. Du mardi 18 avril 2023 au vendredi 12 mai 2023 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

dimanche

de 08h00 à 13h00

samedi

de 14h00 à 20h30

samedi

de 10h00 à 13h00

mercredi

de 16h30 à 18h00

mardi, vendredi

de 11h30 à 18h00

mardi

de 17h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Le centre sportif de la Butte aux Cailles a choisi de remettre à l’honneur les agents de la Direction de la Jeunesse et des Sports à travers une exposition s’intitulant «nos agents ont du talent 2023». Celle-ci vise à faire découvrir au plus grand nombre les talents artistiques de ses agents municipaux travaillant dans le XIIIème arrondissement de Paris. Vous pourrez ainsi découvrir des photos, dessins, kakémonos, peintures et gravures pendant plusieurs semaines dans l’enceinte de la piscine et des Bains douches de la Butte aux Cailles. Cet événement valorise les agents et représente un levier de motivation au travail. Cette année, Mr Luc BAILLY , ATIS du centre sportif Dunois présentera également quelques toiles sur le thème des Jeux Olympiques. Les bains douches de la Butte aux Cailles seront également décorés par les œuvres des agents. La piscine de la Butte sera mise en lumière grâce aux œuvres des agents pour le plaisir des yeux des usagers Au programme 7 agents mis à l’honneur Catherine : agent technique des installations sportives de la Butte aux Cailles

: agent technique des installations sportives de la Butte aux Cailles Luc : agent technique des installations sportives au gymnase Dunois

: agent technique des installations sportives au gymnase Dunois Agathe : maître nageuse, sauveteuse stagiaire à la Butte aux Cailles

: maître nageuse, sauveteuse stagiaire à la Butte aux Cailles Karim : éducateur des activités physiques et sportives spécialité activités aquatiques à la piscine Dunois

: éducateur des activités physiques et sportives spécialité activités aquatiques à la piscine Dunois Yan : agent technique des installations sportives au gymnase Kellermann

: agent technique des installations sportives au gymnase Kellermann Nathalie : éducateur des activités physiques et sportives spécialité activités aquatiques à la piscine Château des Rentiers

: éducateur des activités physiques et sportives spécialité activités aquatiques à la piscine Château des Rentiers Laurent : maître nageur, sauveteur à la Butte aux Cailles Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 Paris Contact :

@Ville de Paris / DJS

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Piscine de la Butte aux Cailles Adresse 5, place Paul Verlaine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Piscine de la Butte aux Cailles Paris

Piscine de la Butte aux Cailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nos agents ont du talents 2023 Piscine de la Butte aux Cailles 2023-04-18 was last modified: by Nos agents ont du talents 2023 Piscine de la Butte aux Cailles Piscine de la Butte aux Cailles 18 avril 2023 Paris Piscine de la Butte aux Cailles Paris

Paris Paris