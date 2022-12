« Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans…) comment trouver un terrain d’entente ? Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

« Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans…) comment trouver un terrain d’entente ? Carcans, 17 janvier 2023, Carcans . « Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans…) comment trouver un terrain d’entente ? 10 Place des Combattants Café théâtre Carcans Gironde Café théâtre 10 Place des Combattants

2023-01-17 20:00:00 – 2023-01-17

Café théâtre 10 Place des Combattants

Carcans

Gironde +33 5 56 03 90 20 Café théâtre 10 Place des Combattants Carcans

dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu Carcans Adresse Carcans Gironde Café théâtre 10 Place des Combattants Ville Carcans lieuville Café théâtre 10 Place des Combattants Carcans Departement Gironde

Carcans Carcans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcans/

« Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans…) comment trouver un terrain d’entente ? Carcans 2023-01-17 was last modified: by « Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans…) comment trouver un terrain d’entente ? Carcans Carcans 17 janvier 2023 10 Place des Combattants Café théâtre Carcans Gironde Carcans Gironde

Carcans Gironde