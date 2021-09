Dangé-Saint-Romain Médiathèque Dangé-Saint-Romain, Vienne Nos 5 sens Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

Nos 5 sens Médiathèque, 16 octobre 2021, Dangé-Saint-Romain. Nos 5 sens

Médiathèque, le samedi 16 octobre à 15:00

À partir de diverses expériences, les scientifiques en herbe seront amenés à se questionner, découvrir et comprendre le fonctionnement des organes sensoriels. Cet atelier, animé par l’association ‘‘Les Petits Débrouillards’’, est destiné aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Atelier scientifique Médiathèque Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Médiathèque Adresse Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Médiathèque Dangé-Saint-Romain