du samedi 23 avril au vendredi 29 avril à Kong Oscars gate

**” BIENVENUE en Norvège … Stimulante par Nature ! “** _Pauses bien méritées avec des goûters traditionnels Norvégiens. / Pratiquer des activités sportives typiques de Norvège./ Visites incontournables des musées_ **BERGEN** La porte d’entrée des fjords ! Avec ses belles demeures en bois, ses ruelles pavées…Le charme fou d’une ville authentique et paisible. **OSLO** Entre fjords et forêts, un city break à la fois dépaysant et apaisant, mariant air pur et culture ! **… A LA DÉCOUVERTE …** Croisière Fjords / Musée Interactif du Poisson / Curling Party / Église en Bois Debout / Musée des Viking / Parc Vigeland Musée du ski et Simulateur / Ascension au tremplin à ski / Découverte de la forêt des Trolls **Bergen** Quartiers de Bryggen et Strangehagen avec ses boutiques typiquement Norvégiennes. Funiculaire Fløibanen Bergen et randonnée jusqu’au Mont Floyen. Fish Market de Bergen avec dégustation de poissons. Quais Hanséatiques, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Croisière à la découverte des Fjords Aurlandsfjord et Naeroyfjord qui sont dans des « branches » du second plus long fjord du monde. **Oslo** Parc de sculptures de Vigeland, le Vigelandsparken. Le musée Viking… de quoi apprécier une partie de la culture Scandinave. Le musée KonTiki : une aventure internationale entre l’Ile de Pâques, la Chine ou encore l’Amérique du Sud à bord d’un radeau… Le quartier d’Aker Brygge, un des endroits les plus animés de la capitale. Simulateur et musée du ski de Holmenkollen qui incarne plus d’un siècle de compétitions de ski. **English Games Party 1h30 / jour** Groupe de 8 jeunes Animateur et Animatrice BAFA en licence et Master LEA Anglais

Sur inscription

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Kong Oscars gate Tverrgaten, Bergenhus, Bergen, 5017 Bergen Bergenhus Vestland



