Norvège – Destination Cap Nord, film de Serge et Marie-Thérèse Mathieu Théâtre Forum Meyrin à Meyrin, 27 septembre 2021, Meyrin.

Norvège – Destination Cap Nord, film de Serge et Marie-Thérèse Mathieu

Théâtre Forum Meyrin à Meyrin, le lundi 27 septembre à 19:00

### Norvège – Destination Cap Nord Presque huit mois de tournage étalés sur trois années ont été nécessaires à Marie-Thérèse et Serge Mathieu pour filmer et enregistrer, en toute saisons, les splendeurs d’un des plus beaux pays du monde, la Norvège. Du sud au nord, le film guide le spectateur tout au long des 3’000 km de la longue, mythique et féerique route vers le Cap Nord, parcourue en camping-car. Ce périple permet de découvrir les traditions et la vie quotidienne des Norvègiens, une civilisation façonnée par la mer, de sentir la pluie, le vent, le froid, d’observer une faune sauvage unique, de croiser les pêcheurs de morue, d’aborder l’histoire des Vikingts, tout en appréhendant les légendes qu’elle fait naître. Un voyage au coeur de la nature dans ce qu’elle a de plus impressionnant, de plus beau et de plus purs.

CHF 15.- prix normal / CHF 10.- prix pour AVS, AI, Chômeurs, Etudiants. Gratuit pour enfants accompagnés jusqu’à 12 ans.

Le film guide le spectateur tout au long des 3’000 km de la longue, mythique et féerique route vers le Cap Nord.

Théâtre Forum Meyrin à Meyrin 1, Place des Cinq-Continents, 1217 Meyrin Meyrin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T19:00:00 2021-09-27T21:00:00